Kommentar zum Thema Versiegelung in Krefeld Hände weg vom Joseph-Beuys-Platz

Die Deutsche Umwelthilfe hat mit ihrer vergleichenden Studie über den Grad der Flächenversiegelung in 190 Großstädten Deutschlands eine wichtige Frage aufgeworfen: Wie kann man Innenstädte abkühlen? Krefeld hat ganz gut abgeschnitten: Die Stadt liegt mit ihrer Versiegelungsquote deutlich unter dem Schnitt (wir berichteten). Die FDP regt dazu an, über mehr Baumpflanzungen in der Innenstadt nachzudenken – und nennt den Joseph-Beuys- und den Rathausplatz. Beim Rathausplatz dürfte es massive pflanztechnische Probleme geben – im Falle des Joseph-Beuys-Platzes geht es auch um Städtebau und darum, dass sich eine Stadt blamieren kann, wenn sie einen schönen Platz vergärtnert und verschandelt.