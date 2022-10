Kommentar zu Ukraine-Flüchtlingen : Empathie bewahren

Krefeld In den sogenannten Sozialen Netzwerken finden sich auch in Krefeld erste abschätzige Äußerungen über die Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen. Warum wir uns davor hüten sollten.

Die Nachrichten sind zurzeit alles andere als schön. Der Ukraine-Krieg wird härter, die Energiekrise macht vielen Angst und frisst Geld und Wohlstand, und wohin sich die Weltordnung entwickelt, ist unklar. Angst ist nicht nur ein schlechter Ratgeber, Angst vergiftet die Seelen: Aus Leipzig wird berichtet, dass Demonstranten ukrainische Flüchtlinge als Nazis beschimpfen. So fern liegt diese Aggressivität offenbar nicht. Krefelds Stadtdirektor Markus Schön macht sich Sorgen, dass sich die Aufnahme neuer Ukraine-Flüchtlinge ohne Hilfe von Land und Bund schwer vermitteln lässt.

Das sind gleich zwei schlechte Nachrichten. Das Spielchen (wenn man eine Krise so nennen darf) von 2015/ 2016 wiederholt sich offenbar: Die Kommunen nehmen die Flüchtlinge auf und stemmen alle konkreten Probleme, Land und Bund streiten ums Geld, bis die Kommunen am Ende einen viel zu hohen Anteil der Kosten selber zahlen. Das ist, wenn es sich bestätigt, ein föderaler Skandal.

Schlechte Nachricht Nummer zwei ist die Sorge, dass die Stimmung gegen Flüchtlinge aus der Ukraine kippt. Das wäre nun ein menschliches Drama. Möge jeder sein Herz prüfen: Wir sollten uns die Empathie für diese Menschen bewahren und uns nicht von Hass, wie er sich in Leipzig Bahn gebrochen hat, infizieren lassen. Die Ukrainer, die hierher kommen, haben diesen Krieg nicht gewollt, sie fliehen vor einem Zerstörer namens Putin, sie haben in diesem Sumpf aus Not, Teuerung und Heimatverlust den schlechtesten Part erwischt. Mit jedem schlechten Gefühl ihnen gegenüber gewinnt Putin ein bisschen seinen dreckigen Krieg. Wir sollten ihm nicht den Hauch von Macht über unser Inneres einräumen.