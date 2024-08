Kolumne KR wie Krefeld Volkssport Krefeld-Bashing – so geht es nicht weiter

Der Lokalpatriotismus ist tot. Aus gutem Grund: Jeder „-ismus“ steht unter dem Verdacht, etwas zu viel an Ideologie zu bergen. An die Stelle dieses Begriffs ist die Heimatliebe getreten. Eine erstaunliche Renaissance: Bis vor einigen Jahren war Heimat Inbegriff für Enge; heute ist Heimat positiv besetzt: der Ort, an dem man gerne lebt. Der Begriff Heimatliebe ist auch sympathischer als „Lokalpatriotismus: Liebe fällt vom Himmel ins Herz, man kann sie nicht erzwingen. Jeder „-ismus“ hat im Vergleich dazu etwas Papierenes: Ein bisschen totalitäre Mao-Bibel ist immer dabei.