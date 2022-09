Kommentar zu den Grünen und dem Stärkungspaket Innenstadt : Grüne Floskeln helfen nicht

Jens Voss Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Meinung Krefeld Vielleicht hat Grünen-Ratsherr Karsten Ludwig recht, und es gelingt in Krefeld nicht, ein Bettel- und Alkoholverbot gerichtsfest zu installieren. In einem Punkt hat der Grüne aber nicht recht: zu behaupten, ein solches Verbot dränge die Betroffenen an den Rand der Gesellschaft.