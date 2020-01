Kommentar zu Krefeld : Selbstgerechtigkeit macht Affen auch nicht wieder lebendig

Krefeld Der Brand des Affenhauses in Krefeld berührt viele Menschen in NRW. Die mutmaßlichen Verursacherinnen werden nun im Internet mit erschreckender Brutalität angegangen. So schrecklich der Vorfall ist, er darf nicht auch noch in eine Hetzjagd münden.

Schon wenige Stunden nach der Tragödie haben sich über 4000 Spender gemeldet, die beim Wiederaufbau helfen wollen: Der Brand im Krefelder Zoo, bei dem in der Neujahrsnacht über 30 Tiere bei lebendigem Leib verbrannt sind, hat ganz NRW emotional gepackt.

Die schlimme Nachricht will so gar nicht zu der Grundstimmung im Land passen, denn gerade im Jahr 2019 schien NRW seine Liebe zum Umwelt- und Tierschutz neu entdeckt zu haben: Ministerpräsident Armin Laschet besuchte demonstrativ Artenschutz-Konferenzen und verlieh mit dem Staatspreis den höchsten Orden des Landes an einen Umweltpolitiker. Seine Umweltministerin Ursula Heinen-Esser brachte ein dickes Paket zum Schutz von Nutztieren auf den Weg und will in wenigen Tagen einen Landes-Tierschutzbeauftragten berufen. Zudem erzwingt die ganze Klimadebatte auch in NRW eine neue Verhandlung über das Verhältnis von Mensch und Natur, die 2019 im Hambacher Forst einen ersten gewaltsamen Höhepunkt erreicht hat.

Vielleicht liegt es an dem etwas aufgekratzten Tenor, mit dem gegenwärtig fast alle Öko-Debatten geführt werden: Die mutmaßlichen Verursacherinnen des Dramas von Krefeld werden in einschlägigen Internetforen gerade mit erschreckender Brutalität angegangen. Eine 60 Jahre alte Krefelderin und ihre beiden erwachsenen Töchter haben sich freiwillig gemeldet, weil sie in der Neujahrsnacht die in NRW seit 2009 verbotenen Himmelslaternen fliegen ließen. Dadurch wurde der Brand offenbar ausgelöst. Jetzt schnappt der allzeit bereite Internet-Pranger zu und das aufgeregte Publikum hat in den drei Damen ein Ventil für die eigene Wut.

Das ist unfair. Wahrscheinlich leiden die Verursacherinnen ohnehin schon genug unter ihrem schlechten Gewissen. Vorsatz wird man ihnen ja kaum unterstellen. Allenfalls Leichtsinn, wenn sie denn überhaupt gewusst haben, dass der Einsatz der in NRW frei verkäuflichen Lichtballons verboten ist. Im Kern haben die Damen eine Art Unfall mit schrecklichen Folgen verursacht. So wie es auch jedem passieren kann, der beispielsweise beim Autofahren einen kurzen Blick auf sein Smartphone riskiert. Das ist auch verboten, kommt aber trotzdem oft vor.