Das Erdbeben Wohin Gedanken treiben

So driften die Gedanken: Wer will sich in diesen Tagen, in denen die Totenzahlen aus der Türkei und Syrien immer größer werden, dagegenstemmen? Als Lissabon 1755 von einem Erdbeben zerstört wurde und zwischen 30.000 und 100.000 Tote zu beklagen waren, da bebten auch europäische Gewissheiten: Die Natur, die bis dahin in der Philosophie und im Christentum eine gute Größe, ein Bezugspunkt für Ordnung, Tugend, Gott und Glückseligkeit war, wurde angeklagt, genauso wie Gott angeklagt und gefragt wurde, warum er solches zulassen kann. Die Erschütterung war gründlich, und wir haben uns bis heute nicht davon erholt. So sehr die Natur immer mal wieder Sehnsuchtsfläche für unsere Wünsche ist, so gern wir „in die Natur“ gehen, so sehr Menschen sagen, sie liebten die Natur – so sehr steht die Natur immer auch im Verdacht, seelenlose Materie zu sein, in der nicht Ordnung herrscht, sondern Kausalität und Zufall, eingebettet in Kausalitäten. Der eine stirbt, weil er gerade da ist, der andere nicht, weil er gerade dort ist. Das sind auch Momente, die einen bei solchen Katastrophen heimsuchen: Man wird demütig, weil wie unter einem Schlaglicht einmal mehr klar wird, dass unser Leben auch von Zufall und Glück abhängt. Und umgekehrt: Niemand hat verdient, was den Leuten in der Türkei und Syrien widerfahren ist. Die Welt wird in solchen Situationen kälter, fremder. Einerseits. Andererseits ist die unfassbare Welle der Hilfsbereitschaft, die von Krefeld wie von vielen Städten und Ländern ausgeht, wie ein Hoffnungssignal. Ja, es klingt abgedroschen, aber man muss es aus der Nähe erleben, wie eine Frau zu einer Sammelstelle kommt, um warme Kleidung zu spenden, und nebenbei erwähnt, dass die Wäsche gewaschen ist. Ein Punkt, zum Heulen schön. Gebrauchtes in Würde verschenken. In dieser einfachen Nebenbei-Bemerkung bündeln sich Respekt und Wärme für andere Menschen. Das lässt hoffen, dass wir, das Menschengeschlecht, vielleicht doch auch das Zutrauen verdienen, das Goethe, Schiller, Wieland, Lessing und viele andere der größten Seelen des Menschengeschlechts mal lehrend, mal verzweifelt, mal heiter, doch irgendwie stets am Bild des Besseren festhaltend, uns mit auf den Weg gegeben haben. Wir haben dieses Zutrauen so oft verraten. Und doch haben wir auch gezeigt, dass wir nicht nur Höllisches, sondern auch Himmlisches in uns tragen. Am Ende sind wir es, die entscheiden, was eine Naturkatastrophe bedeutet. Trauer. Liebe. Das Bessere in uns. Hoffentlich.