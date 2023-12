KR wie Krefeld: Was das Jahr 2023 für die Stadt bedeutet Die Krefeld-Bilanz 2023 – das Jahr der Unkenrufe

Die Unke ist biologisch eine Feuerkröte und gehört zur Gattung von Froschlurchen, vor allem aber ist sie ein unterschätztes Geschöpf. Unkenrufe gelten als pessimistisches Hintergrundrauschen in einer Zeit der Aufbrüche. Niemand mag Unken, vor allem Oberbürgermeister nicht, weil Unkenrufe die gute Stimmung vermiesen. Wie sagte Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer in der Bilanz zum Jubiläumsjahr: Man solle nicht immer an den Lippen derer kleben, die nur von Problemen reden. An den Lippen von Unken also. Andererseits sind Unken wichtig, denn sie erinnern daran, dass ein Vorhaben nur ein Vorhaben ist. Krefeld ist auf dem Sprung und braucht eine Feuerkröte unterm Hintern, damit die Stadt nun auch springt.