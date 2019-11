Kommentar: KR wie Krefeld : Was bleibt vom falschen Zungenschlag

Krefeld Die Debatte um die Erschließung neuer Baugebiete und die Äußerungen von Grünen-Fraktionschefin Heidi Matthias war doppelt erhellend.

Zum einen zeichnet sich ab: Es gibt in Krefeld einen breiten Konsens, nicht offensiv neue Baugebiete zu erschließen, sondern maßvoll bis zurückhaltend. Die Fronten liegen von Fall zu Fall anders. Die Grünen haben sich etwa in Forstwald für die Erschließung des Kasernengeländes ausgesprochen, die CDU dagegen. In Sachen Wiesenhof soll eine Erschließung geprüft werden; diesmal gegen die Grünen. Spätestens bei der Debatte um den Regionalplan wurde deutlich, dass Krefeld, trotz dringender Appelle der Bezirksregierung, nicht gewillt ist, über das bereits geplante Maß hinaus neue Baugebiete wenigstens in Reserve zu haben. Auch der Einwurf von Sozialdezernent Markus Schön, dass Krefeld aus sozial- und bildungspolitischen Gründen dringend Neubürger braucht, ändert daran wohl nichts. Klimaschutz schlägt Sozialpolitik. Die Stadt wird dafür einen Preis bezahlen. Nicht heute, nicht morgen, aber in zehn, 15 Jahren. Mönchengladbach und Duisburg ticken anders. Sie wollen von der Völkerwanderung ins Rheinland massiv profitieren, denn Neubürger tun einer strukturschwachen Stadt gut. Der Grüne Daniel John hat für Krefeld für eine „Grundsatzentscheidung“ plädiert und es unter der Überschrift „Mehr Krefeld wagen“ zur Frage mangelnden Selbstbewusstseins erklärt, wenn man allzusehr nach Neubürgern schielt. Na ja, Gladbach und Duisburg haben wohl weniger psychologische als handfeste Strukturprobleme.