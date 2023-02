Kommentar zu Rheinblick Warum Krefeld erstmals Rheinstadt zum Leben wird

Als in Düsseldorf 1995 die Rheinuferpromenade eröffnet wurde, feierten eine Million Menschen mit, und die Rheinische Post titelte: „Düsseldorf kehrt an den Rhein zurück.“ Wenn das Krefelder Bauprojekt Rheinblick glückt, dann kann man nicht sagen, Krefeld kehre an den Rhein zurück – die Stadt gelangt überhaupt erstmals ans Rheinufer. Schon klar, die Grenzen der Stadt reichen schon lange bis an den Rhein, aber gemessen in Lebensqualität wird dieses Bauprojekt Krefeld erstmals bis an den Rhein heranrücken.