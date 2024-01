Kolumne KR wie Krefeld Das warme Herz des Karnevals – warum diese Session eine besondere wird

In dieser Woche gab es gleich zwei Berichte über den Karneval, die zu Herzen gingen: In Fischeln setzt sich ein 14-jähriges Mädchen als Kinderprinzessin für eine Benefizveranstaltung zugunsten krebskranker Kinder ein. Das Berührende ist: Sie musste selbst als kleines Kind eine Krebskrankheit überwinden und will nun etwas für ihre Schicksalsgefährten tun. Sie drängt sich dabei nicht nach vorn; es fällt ihr nicht leicht, über sich zu reden – und doch nimmt sie sich in die Pflicht für dieses Ziel, gestützt von ihrer Familie. In dieser Geschichte verbinden sich Lebensfreude, von der der Karneval lebt, mit mitmenschlicher Tiefe, die einen gerührt zurücklässt. Prinz Karneval ist eben doch nicht nur ein Tätärätätä-Heini mit bunter Schellenkappe; er steht im besten Fall immer auch für Herzensgüte, die die bessere Hälfte der Ausgelassenheit ist. Wer ohne Herz feiert, ist ein Berserker – nur mit Herz und Gefühl ist Karneval bei sich und wahrhaft ein Prinz.