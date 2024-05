Kommentar zum Muezzinruf in Krefeld Warum der Muezzinruf heute bei uns ein Zeichen des Friedens ist

Die jetzt per Vertrag besiegelte Erlaubnis für Moscheevereine, auch per Lautsprecher zum Gebet zu rufen, hat eine lange Vorgeschichte – in Krefeld und in Deutschland. Bundesweit bekannt wurde 1996 der Duisburger Pfarrer Dieter Reuter mit seinem Kampf gegen den Muezzinruf – er argumentierte unter anderem, dass der Muezzinruf anders als das christliche Glockengeläut triumphale Glaubensaussagen („Es gibt keinen Gott außer Allah“) verkündige. Die teils scharfen Auseinandersetzungen beruhigten sich im Laufe der Jahre. In Krefeld flackerte diese Debatte in den Jahren 2012 bis 2014 auf. Die Muslime hielten sich klug zurück; der damalige Vorsitzende der Türkischen Union, Mehmet Demir, sagte 2012, man wolle nicht „mit der Brechstange“ für den Muezzinruf eintreten. Das wurde damals auch als Zeichen des Respekts vor der christlichen Tradition gewürdigt.