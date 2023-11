Kommentar zum Aufruf des Oberbürgermeisters von Krefeld Nie wieder ist jetzt – Solidarität mit der jüdischen Gemeinde Krefeld zeigen

Der einfachste Weg, ein Zeichen zu setzen, ist in Krefeld die Teilnahme an der Gedenkfeier zur Reichspogromnacht am 9. November, 18 Uhr. Oberbürgermeister Frank Meyer hat an die Christen in Krefeld appelliert; er hätte auch an die Krefelder Muslime, an Atheisten, an alle Menschen guten Willens appellieren können. Unser aller Art, in Frieden zu leben, ist bedroht, wenn Juden bedroht werden. So möge jeder überlegen, ob er am 9. November, 18 Uhr, Zeit für eine Geste der Solidarität mit unseren Mitbürgern jüdischen Glaubens hat.