Kommentar zur Surfpark-Debatte Warum der Ratsentscheid ein schwerer Dämpfer für die Surfpark-Kritiker ist

Die jüngste Ratssitzung ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert: Zum einen hat sich gezeigt, dass dieser Rat packend debattieren kann. Es gibt rhetorische Talente, Leidenschaft und ein erfreulich klares Hin und Her der Argumente. So macht Politik Spaß, so begegnen sich Diskutanten auf Augenhöhe, so werden Positionen scharf pointiert.