Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in Krefeld : Gipfel als Hilferuf an das Land

Meinung Krefeld Bei Facebook hat die Stadt einen ungewohnt emotionalen Eintrag veröffentlicht. Er beginnt mit den Worten „Wir sind Getriebene“ und meint sowohl uns alle, die wir uns der Pandemie ausgesetzt sehen, als auch die Mitarbeiter in der Verwaltung: „Wir sitzen bis spät in die Nacht an unseren Rechnern“, heißt es unter anderem. Das kann man glauben: Die Leute im Gesundheitsamt arbeiten in hohem Tempo, mit hohem Einsatz, mit hohem Zeiteinsatz, und für all das gebührt ihnen Respekt und Dank.