Kolumne KR wie Krefeld Erfolg für Markus Schön

Markus Schön prescht vor und polarisiert. Beim Surfpark wirft ihm Ratsfrau und Klimaaktivistin Björna Althoff Selbstherrlichkeit bis zur Dienstverfehlung vor. Als Schuldezernent ist er sichtlich ebenso sozialdemokratischer Bildungspolitiker wie Dezernent – mit unbestreitbaren Neuansätzen: Der erste Krefelder Bildungsbericht als empirische Basis für Schul- und Sozialpolitik ist sein Verdienst; das Haus der Bildung, das mit Kita, Grundschule und Familienzentrum Sozial- und Bildungspolitik miteinander verbindet, hat er vorangetrieben. Lassen wir dahingestellt, ob sein Vorgehen im Falle des Surfparks eine Verletzung seiner Dienstpflichten darstellt: In beiden Fällen steht Schön für einen neuen Typus des Verwaltungsbeamten, der gestalten und nicht nur verwalten will. In dieser Ausgangsposition ist es fast natürlich, dass er auch polarisiert. Die im Zusammenhang mit dem Surfpark immer wieder eingeforderte Neutralität eines Verwaltungsspitzenmanns jedenfalls fällt so langsam aus der Zeit.