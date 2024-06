Kolumne KR wie Krefeld Ich weiß, man kann es nicht mehr hören – deshalb ein ganz kurzer Gruß aus Krefeld zur EU-Wahl

Wie großartig dieses kontinentale Friedenswerk ist, wird uns immer mal wieder durch den französischen Präsidenten Macron in Erinnerung gerufen: Macron begeistert immer wieder, wenn er seine Begeisterung für Europa in Worte gießt. Man ist fast überrascht, wenn man aus dem Alltag heraus von dieser Begeisterung angesteckt und überrumpelt wird – was auch damit zu tun hat, dass vieles von dem Guten, was mit der EU zusammenhängt, selbstverständlich geworden ist. Es ist wie in Statistiken über die Zufriedenheit von Krankenhaus-Patienten: Sie sind in den Tagen vor der Operation zufrieden und dankbar, doch sobald die OP geglückt ist, meckern sie übers Essen, den schlechten Kaffee und den Handyempfang. Irgendwie so ist es mitunter auch mit uns und Europa.