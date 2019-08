Kommentar : Die wahren Feinde der Demokratie

Krefeld Vernünftige Zweifel dran, dass es sich bei der Brandstiftung gegen das Auto eines Krefelder AfD-Politikers um eine politisch motivierte Tat handelt, gibt es leider nicht. Im Netz kursiert die Komplotttheorie, die AfD selber hätte das Feuer gelegt, um im Machtkampf mit dem neonazistischen „Flügel“ der AfD die gemäßigten Kräfte als Opfer zu stärken.

Dieser Trend ist alarmierend. Wer zu Gewalt gegen die AfD greift, schützt nicht die Demokratie vor der AfD, er ist selber der wahre Feind der Demokratie. Die überaus verdienstvolle Auswertung der ARD, aus der wir in unserer Berichterstattung zitieren, zeigt: Diese Gewalt trifft nur zurzeit besonders die AfD, in Wahrheit aber alle Parteien. Bedrohungen, Schmierereien, Brand­anschläge, Übergriffe auf Personen: Wie sehr haben wir uns an solche Nachrichten gewöhnt, wie sehr sind wir bereit, sie hinzunehmen, wenn es einen politischen Gegner trifft? In Krefeld bleibt jedenfalls bislang die Welle der Solidarität mit der AfD aus. Weil es die AfD ist? Die AfD ist so schützenwert wie jede andere Partei, auch bei Angriffen gegen sie ist die Demokratie als Ganzes bedroht. Die Auseinandersetzung mit ihr muss über Argumente stattfinden.