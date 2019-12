Kolumne: KR wie Krefeld : Weihnachtsmarkt-Visionen

Krefeld Heiligabend steht vor der Tür; für den Weihnachtsmarkt auf dem Dionysiusplatz und den „Crefelder Weihnachtsmarkt“ rechts von der Dionysiuskirche neigt sich die Saison dem Ende zu.

Der Vorstoß des Stadtmarketings, den Crefelder Weihnachtsmarkt zu erweitern und den klassischen Markt auf den Platz an der Alten Kirche zu verlegen, ist kurz und glühweinheiß diskutiert worden: Oberbürgermeister Frank Meyer hat die Vorlage erst einmal zurückgezogen – aus Sorge um den in Krefeld überaus beliebten Besonderen Weihnachtsmarkt. Debatte erledigt? Nein, die Idee steht im Raum, und es gibt ein paar Argumente, die man durchkauen muss.

Zum dritten: Für den Besonderen Weihnachtsmarkt sollte die Stadt in der Tat eine gute Lösung finden, wenn es zu Änderungen kommt. Er ist ein wahrer Schatz, er steht für weihnachtliche Wärme, die über Glühweinwärme hinausgeht. In ihm vor allem beginnt Weihnachten in Krefeld so richtig. Den Vorwurf, dass man für eine hippe Neuerung ausgerechnet diesem Markt das Leben schwer macht, sollte Krefeld sich nicht aussetzen. Frank Meyer hat das gespürt. Jens Voss