KR wie Krefeld : 7,3 Kilometer, 9 Jahre Prozess

Jens Voß Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Meinung Krefeld Der Spruch des Bundesverwaltungsgerichts zum Stromleitungsbau in Krefeld ist ein Beispiel, wie Kleines mit Großem zusammenhängt und Klimaschutz an deutschem Planungs- und Prozessrecht scheitern könnte, überhaupt ein Beispiel dafür, dass der Tanker Deutschland am Rande der Manövrierunfähigkeit ist.