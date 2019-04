Vom 8. bis 16. Mai : Körperwelten beim NRW-Tanzfestival

An der Papierkrone ist Hamlet zu erkennen. der Dänenprinz spielt eine Rolle in der Choreografie „my saturday went pretty well until I realized it was monday“ der Compagnie HartmannMüller. Foto: Hartmann Müller

Vom 8. bis 16. Mai zeigen ausgewählte Tanztheater aus Nordrhein-Westfalen beim landesweiten Festival ihre aktuellen Produktionen. Krefeld ist seit vielen Jahren beteiligt. In der fabrik Heeder gibt es neben dem Tanz auch ein Rahmenprogramm – sogar eine Installation.

Gunther von Hagens hat mit seinen Köperwelten fasziniert und abgestoßen. Vor allem hat er mit seiner Erfindung der Plastination gezeigt, dass ein dauerhaftes Konservierungsverfahrens toter Körper mittels Austauschs der Zellflüssigkeit durch reaktive Kunststoffe möglich ist. Über die Versuche, einen menschlichen Körper zu konservieren, haben sich auch Simon Hartmann und Daniel Ernesto Mueller ihre Gedanken gemacht und weil sie Tänzer und Choreografen sind, haben sie ihre Überlegungen in eine Performance umgemünzt: „my saturday went pretty well until I realized it was monday“ heißt ihre Produktion, die bei der Biennale „Tanz NRW“ in Krefeld zu sehen sein wird. Am 14. Mai kann das Publikum in der Fabrik Heeder erleben, was der Dänenprinz Hamlet mit Körperkonservierung zu tun hat.

Das Festival wird am Sonntag, 12. Mai, um 17 Uhr mit einer Lockerungsübung für das Publikum eröffnet. Anschließend zeigt Reut Shemesh um 18 Uhr ihre Choreografie „Atara – For you, who has not yet found the one”. Die Einführung zur Performance von „Hartmann Müller“ am Dienstag, 14. Mai, beginnt um 19.30 Uhr, anschließend zeigen sie „My Saturday went pretty well until I realized it was Monday”. Zum Abschluss am Samstag, 18. Mai, um 19 Uhr gehört die Bühne den Nachwuchskünstlern von „Sprungbrett – Tanzrecherche NRW“. Danach ist die Cooperativa Maura Moralas mit „Phobos“ ab 20 Uhr zu sehen.