Musik im Advent : Kölsche Schlagerweihnacht im Stadtgarten

Krefeld An drei Adventssonntagen kann im Krefelder Stadtgarten nach Herzenslust gesungen werden.

(vo) Die Gemeinschaft Unterhaltungs-Künstler (GUK) lädt für die ersten drei Adventssonntage zur Benefizveranstaltung „Advent im Stadtgarten – Roy‘s kölsche Schlagerweihnacht mit Gästen“ in den Krefelder Stadtgarten ein. Der Reinerlös kommt der Initiative Krefeld für Kinder zugute, die Oberbürgermeister Frank Meyer, der auch Schirmherr der Aktion ist, als kommunale Gesamtstrategie im Engagement gegen Kinderarmut ins Leben gerufen hat. Am 1., 8. und 15. Dezember, jeweils von 16 bis 18 Uhr, stimmen diverse Künstler am Pavillon im Stadtgarten die Besucher auf die Feiertage ein.