Nach Messungen eines Kölner Unternehmens : Krefelder Innenstadt erholt sich vom Lockdown

Krefeld Eine Auswertung der Passantenfrequenz ergab, dass die Innenstadt Krefeld im gesunden Mittel der vergleichbaren deutschen Städte liegt. Am beliebtesten ist die mittlere Hochstraße.

Das Kölner Unternehmen „Hystreet“, welches die Attraktivität von Innenstädten durch die Passantenfrequenz misst, hat in einer Studie herausgefunden, dass die Krefelder Innenstadt im guten Mittelfeld platziert ist. 523.030 Passanten wurden an der Hochstraße im Verlauf des Dezembers gezählt, was diese in etwa mit der Mittelstraße in Düsseldorf gleichstellt. Insgesamt sind im Jahr 2021 4.440.911 Passanten an der Messstelle Hochstraße (Mitte) vorbei gelaufen. Damit ist diese Messstelle auch der Standort mit den meisten Passanten in Krefeld. Die anderen Standorte sind Hochstraße (Nord) mit 4.3 Millionen Passanten und Rheinstraße (West) mit 3.8 Millionen Passanten im Jahr 2021. Der vierte Standort an der Königstraße (Mitte) erfasst erst seit Mitte letzten Jahres Daten.