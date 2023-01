Mehr Grün für den Krefelder Stadtteil Kölner Straße wird 2023 „Lernraum“

Das Handlungskonzept für Fischeln wurde unter breiter Beteiligung des Bürgervereins und der Bürgerschaft Fischelns erstellt. So nutzten mehr als 1000 Menschen das Online-Portal der Stadt Krefeld für Vorschläge, was sich in Fischeln verändern lässt. Für die Kölner Straße ist ein „Lernraum“ definiert, der von der Hafelsstraße bis Hees reichen soll und entsprechend verändert. Für bis zu neun Monate soll es dazu weniger Parkplätze geben; der so gewonnene Raum soll für Grünelemente, Gastronomie, Sitzgelegenheiten und Stellflächen für Fahr- und Lastenräder genutzt werden. Wichtiges begleitendes Element: Für Kurz- und Langzeit-Parker sollen Ausgleichsflächen ausgewiesen werden. Nach der Testphase werden die Erkenntnisse und Erfahrungen besprochen. Dann wird die finale Umsetzung für mehr Aufenthaltsqualität festgelegt und, was die Folgen angeht, ausgemessen und analysiert, was wie gehen kann.