Theater Krefeld : Star-Wars-Zauberflöte ist der Renner

Krefeld Kobie van Rensburgs Inszenierung war fast immer ausverkauft und bleibt in Krefeld auf dem Spielplan.

(ped) Die Theatersaison ist noch nicht zu Ende, und die offiziellen Besucherzahlen sind noch nicht heraus. Aber es steht bereits fest: Mozarts „Zauberflöte“ hat sich in dieser Spielzeit in der multimedialen Inszenierung von Kobie van Rensburg als absoluter „Renner“ am Theater Krefeld erwiesen. Alle Vorstellungen waren ausverkauft – inklusive Zusatzvorstellungen. Deshalb bleibt die der Star-Wars-Welt nachempfundene Inszenierung auch noch in Krefeld. Bevor im Januar 2020 die Premiere am Gladbacher Haus terminiert ist, ist „Die Zauberflöte“ in der nächsten Spielzeit noch einmal für vier Vorstellungen in Krefeld disponiert.