Krefeld : "Knast" feiert Jubiläum mit Konzert

Krefeld Das Möbelgeschäft "K.N.A.S.T." feiert am 30. Juni sein 20-jähriges Jubiläum und lädt zur "Aktionsbühne spezial" auf dem Parkplatz, Kleinewefersstr. 46, ein. Das Musik-Event findet in Kooperation mit der Kulturfabrik (KuFa) statt, die das Format "Aktionsbühne" seit vielen Jahren veranstaltet. Präsentiert wird die Veranstaltung von Welle Niederrhein. Seit 1999 besteht die Aktionsbühne, eine Veranstaltungsreihe zur Förderung regionaler Bands. Regelmäßig gibt die KuFa mit diesem Format Musikern aus Krefeld und Umgebung die Möglichkeit, sich in der Kulturfabrik vor Publikum zu präsentieren, Bühnenerfahrung zu sammeln und Fans zu gewinnen. Erstmalig wird die Aktionsbühne nun auf dem Gelände des K.N.A.S.T. stattfinden. In den kommenden Wochen findet auf der Facebook-Event-Seite des K.N.A.S.T. eine Vorauswahl statt, bei der die Nutzer ihre fünf Favoriten aus Bands wählen können. Die fünf Bands mit den meisten Stimmen erhalten die Möglichkeit, sich bei der Aktionsbühne live zu präsentieren.

K.N.A.S.T. steht als Abkürzung für Kult, News, Action, Szene und Trends. Die ehemalige Maschinenfabrik präsentiert auf 5.800 Quadratmeter unkonventionelles, junges Wohnkonzept rund um erschwingliche Mitnahme-Möbel an.

Termin: Samstag, 30. Juni, 15 Uhr. "K.N.A.S.T"-Parkplatz, Kleinewefersstr. 46. Eintritt frei.

(RP)