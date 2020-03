Seltsame Corona-Blüten : Klopapier-Ausrede zog nicht: Einbrecher flüchtig

Krefeld Ein Einbrecher gab vor, nach Klopapier zu suchen, als er von einem Bewohner auf frischer Tat ertappt wurde. Offenbar hielt der Dieb die Ausrede in Zeiten des Corona-Virus für glaubwürdig. Stattdessen stahl er jedoch ein Laptop. der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag.

Der Mann hatte sich auf unbekannte Weise Zutritt zur Wohnung eines Seniors verschafft. Als der ihn aufhalten wollte, schubste er ihn zur Seite und flüchtete mitsamt der Beute. Gegen 15.30 Uhr bemerkte der 78-Jährige in seiner Wohnung an der Bonhoefferstraße die offene Tür zur Abstellkammer. Der Senior wollte den Mann einsperren und dazu die Tür abschließen. Allerdings stürmte der Eindringling los, schubste ihn zur Seite und flüchtete mit einem Laptop durch die Wohnungstür ins Treppenhaus. Der 78-jährige Krefelder blieb unverletzt. Er informierte seine Tochter über den Vorfall. Sie rief die Polizei. Die Beamten konnten den Täter nicht mehr antreffen. Wie er sich Zugang verschafft hatte und wie lange er sich in der Wohnung aufgehalten hatte, ist bislang unklar. Der Gesuchte ist etwa 30 Jahre alt. Er hatte dunkle Haare und einen Bart. Er trug einen grünen Parka und flüchtete mit einem Fahrrad, an dessen Lenker sich eine schwarze Tragetasche befand. Hinweise erbittet die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340.