Gesamtschule Kaiserplatz : Krefelder Schüler erforschen Gletscher

Der Hintereisferner ist einer der größten Gletscher Tirols. Seit 1850 hat sich das Volumen des Gletschers auf ein Drittel reduziert und erreicht noch etwa einen halben Quadratkilometer. Foto: Michael Bender

Krefeld Acht Jugendliche der Gesamtschule Kaiserplatz haben an der ersten Klimaexkursion, dem „Alpin Climate Summit“, teilgenommen. Sie erlebten beeindruckende Landschaften, Zusammenhalt und körperliche Herausforderungen.

Von Bärbel Kleinelsen

Sie haben unglaublich schöne Landschaften gesehen, physische und psychische Ausnahmesituationen gemeistert, 1000 Höhenmeter an einem Tag überwunden, auf knapp 3000 Metern übernachten und Steinadler im freien Flug beobachtet. Acht Oberstufenschüler der Gesamtschule Kaiserplatz begaben sich jetzt mit ihren Lehrern Martin Hinkelmann und Michael Bender auf große Expedition. Acht Tage lang erforschten sie den Klimawandel in den österreichischen Alpen. Insgesamt nahmen 48 Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahre aus NRW und Berlin an diesem ersten „Alpine Climate Summit“ teil.

Begleitet wurden die Schüler nicht nur von ihren Lehrern, sondern auch von studentischen Hilfskräften und dem Wissenschaftler André Baumeister. Der Geograf und Exkursionsdidaktiker ist Lehrbeauftragter an der Ruhr-Universität Bochum. Er hatte die Idee zu dieser Exkursion, die er zusammen mit seinen Studierenden ehrenamtlich durchführt, und möchte Schülern die durch den Klimawandel verursachten Veränderungen sichtbar machen.

Info Den Klimawandel erlebbar machen Mit der Schülerexkursion in die Ötztaler Alpen möchte Geograph André Baumeister das Thema Klimawandel für Schüler erlebbar machen. Auch im kommenden Jahr werden Schüler der Gesamtschule Kaiserplatz an einer Klimaexkursion teilnehmen. Mehr Informationen unter https://page.gekai.de/2022/08/16/alpine-climate-summit-2022/

Die 48 Nachwuchs-Forscher, die in kleinere Gruppen eingeteilt wurden und sich dann im Ötztaler Forschungsgebiet verteilten, übernachteten auf Hütten – auch eine Selbstversorger-Hütte auf 2800 Metern war dabei. „Es war ein sehr einfaches Leben, das wir dort kennengelernt haben. Natürlich gab es kein Internet, und die Handys blieben aus. Die Schüler haben es trotzdem gut gemeistert. Haben selbst Feuer gemacht und Wasser geholt. Man konnte merken, wie der Zusammenhalt in der Gruppe immer stärker wurde“, berichtet Lehrer Hinkelmann.

Anhand von Kartenmaterial und unter der wissenschaftlichen Leitung von André Baumeister erforschten die Schüler die Auswirkungen des Klimawandels. Foto: Michael Bender

Wie gut das Team inzwischen zusammengewachsen war, zeigte sich, als eine 17-Jährige umknickte und nur noch humpelnd vorwärts kam. Statt sich von den Rettern der Bergwacht abholen zu lassen, nahm sie die Hilfe ihrer Mitstreiter an, die sie stützten und so langsam aber sicher vom Berg brachten. „Das war eine ganz starke Leistung“, lobt Hinkelmann. Die Schülerin selbst hat trotz der Verletzung das Abenteuer positiv in Erinnerung und möchte unbedingt auch im kommenden Jahr dabei sein.

Denn es gab viel zu entdecken. So überquerten die Gruppen Gletscher und vermaßen sie, kartierten die Vegetation und lernten die Grundlagen der Geomorphologie kennen. Für zwei der Krefelder Schüler war es der erste Kontakt mit den Hochalpen. Hinkelmann erinnert sich: „Sie waren von den Eindrücken regelrecht erschlagen und im positiven Sinne mit der Situation überfordert.“ Die Herausforderungen in dem unwegsamen Gelände, das die Forscher mit schweren Rucksäcken auf den Schultern hinaufstiegen, waren auch nicht zu unterschätzen. So mancher stieß da an seine Grenzen, wurde aber mit atemberaubenden Landschaftsbildern für die ungewohnten Strapazen entschädigt. „Es war keiner dabei, dem es zu viel wurde“, betont der Krefelder Pädagoge.

Die Nacht verbrachte die Gruppe auf 2.800 Metern in einer Selbstversorgerhütte . Foto: Michael Bender

Nachhaltig beeindruckt zeigten sich die Schüler auch von den Auswirkungen des Klimawandels, durch die die Gletscher immer weiter zurückgedrängt werden. „Krass, wie viel in so kurzer Zeit geschmolzen ist“, stellt der 18-jährige Nick fest und findet: „Es ist viel effektiver, so etwas praktisch vor Ort zu erleben als im Unterricht in Krefeld.“ Auch Mitschülerin Lea hat bei der Reise viel über die Natur gelernt. Sie kennt sich besonders gut bei den alpinen Gewächsen aus und erklärt: „Eine Rostblättrige Alpenrose ist eine Zeigerpflanze des Klimas.“ Mit zunehmender Erderwärmung finde man sie in immer größerer Höhe.