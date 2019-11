Auswirkung der Trockenheit : Buchen im Stadtwald müssen gefällt werden

Krefeld Auf der Deußinsel, an der Hundefreilaufwiese sowie entlang der Hüttenallee und der Rennbahn müssen zahlreiche Bäume gefällt werden.

Die entstehenden Lücken sollen mit klimastabilen Baumarten, unter anderem Weißtanne, Spitzahorn oder Esskastanie, gefüllt werden. Vielfach ist eine künstliche Verjüngung aber gar nicht nötig, da schon in der Vergangenheit darauf geachtet wurde, die Naturverjüngung einzuleiten. Es stehen schon viele junge Bäume in den Startlöchern, um die Lücken zu nutzen. Aktuell stehen im Stadtwald über 40 verschiedene Baumarten.

Die Jahre 2018 und 2019 weisen hohe Niederschlagsdefizite aus, besonders stark war der Wassermangel in der Vegetationsphase von April bis September. Erschwerend hinzu kamen hohe Temperaturen bis über 40 Grad Celsius. Das Zusammenspiel von Hitze und Wassermangel hat vor allem alten Rotbuchen, teilweise über 120 Jahre alt, stark zugesetzt. Alte Bäume können auf extreme Bedingungen nur schlecht reagieren. So war im Frühjahr zu erkennen, dass nur sehr kleine Blätter gebildet wurden, im Laufe des Jahres setzte frühzeitig der Laubfall ein. Durch diese Voraussetzungen gelangten die Sonnenstrahlen fast ungehindert in die Baumbestände. Durch die dünne Rinde ist die Rotbuche anfällig für Sonnenbrand, der wiederum die Eintrittspforte für Pilze ist. Große Kronenbereiche sind aufgrund dieser Bedingungen absterbend oder die Bäume sind schon in Gänze abgestorben.