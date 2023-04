Leitlinien für Nachhaltigkeit und Klimaschutz Stadt setzt Baumaterialien auf den Index

Die Bauexperten der Stadt arbeiten an einer schwarzen Liste für unerwünschte Stoffe und Substanzen. Auf dem Index stehen unter anderem Montageschäume und lösungsmittelhaltige Produkte. Der Sinn dieser Negativliste besteht darin, mit konkreten Richtlinien Vorgaben für nachhaltiges und klimaschützendes Bauen in der Stadt Krefeld garantieren zu können. Diese Informationen erhielt unsere Redaktion von der Stadtverwaltung auf Anfrage. Anlass war die Kritik der Ortsgruppe Krefeld des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland an der Bauverwaltung, dass auch zweieinhalb Jahre nach dem politischen Beschluss, Richtlinien für die Bauleitplanung erarbeiten zu wollen, noch kein Ergebnis vorliege und darüber hinaus noch nicht einmal mit der Erarbeitung begonnen worden sei.