Erster Nachhaltigkeitsbericht der Wohnungsbau-AG in Krefeld Wohnstätte will klimaneutral werden – fünf Prozent CO2 sollen Mieter einsparen

Die Wohnstätte erweist sich als Flaggschiff der CO 2 -Minderung in Krefeld: Anfang 2022 hat die Wohnungsbau-AG angekündigt, 845 Millionen Euro zu investieren, um den Wohnungsbestand von aktuell rund 9000 Einheiten klimaneutral zu machen. Nun hat sie ihren ersten freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt – mit eindrucksvollen Zahlen und Fakten. So will die Wohnstätte künftig verstärkt Holz als CO 2 -neutralen Baustoff beim Häuserbau einsetzen. Gasheizungen werden seit 2017 nicht mehr verbaut. „Ausgehend vom Basisjahr 2021, wollen wir bis 2026 unsere CO 2 - Emissionen um 25 Prozent reduzieren – durch Umstellung auf Ökostrom und auf CO 2 -arme Nah- und Fernwärme“, erklärte Wohnstätte-Vorstand Bastian Imig.