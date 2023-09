Globaler Klimaprotest Krefelder gehen wieder fürs Klima auf die Straße

Die Klimaaktivisten von Fridays for Future (FFF) haben am Freitagnachmittag in Krefeld demonstriert. Das weltweite Bündnis hatte zum 13. globalen Klimastreik aufgerufen. Mit laut Polizei etwa 250 Teilnehmern zogen die Demonstranten vom Hauptbahnhof durch die Innenstadt bis zum Stadtgarten. Ähnlich wie beim Klimaprotest im September 2022 waren vor allem Ältere und weniger Jugendliche oder Kinder beteiligt.