Maßnahmen gegen Gesundheitsgefahren Hitze-Warnung für Seniorenheime in Krefeld

Im Stadtgebiet sind bereits Trinkwasserspender eingerichtet, um Bürgerinnen und Bürgern die Chance zu geben, sich entsprechend hydrieren zu können. Deren vier sind bereits im Stadtgebiet installiert: Am Südwall im Übergang zur Hochstraße, am Stadtgarten an der Ecke St.-Anton- und Steinstraße, am Stadtpark in Uerdingen an der Nikolaus-Groß-Straße sowie am Schwanenmarkt hinter dem ehemaligen Thalia-Haus. Letzterer ist allerdings aktuell aufgrund des Umbaus desselben deinstalliert und soll nach den Arbeiten wieder aufgebaut werden. Weitere Brunnen sollen folgen, in diesem Jahr soll ein Brunnen am Archäologischen Museum in Linn in Betrieb genommen werden. Alle Trinkbrunnen, auch in anderen Städten, sind auf der Seite https://www.trinkwasser-unterwegs.de/brunnen-in-der-naehe zu finden.