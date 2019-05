Bayer symphoniker : Hochgenuss mit zwei Klavieren

Krefeld Zwei Musiker, die im Spiel wie eineiige Zwillinge klangen, brachten beim Frühjahrskonzert der Bayer Symphoniker eine Rarität: Felix Mendelssohn Bartholdys Konzert für zwei Klaviere.

Dmitry Ablogin , 1989 in Moskau geboren. Studien an der Moskauer Gnessin-Akademie bis 2012, zweites Masterstudium in der Hammerklavier-Klasse der Musikhochschule Frankfurt. Zahlreiche Konzerte und Preise.

Tomoki Kitamura , 1991 geboren, studierte in seinem Heimatland Japan und in Berlin (Universität der Künste, Prof. Rainer Becker). Preise bei internationalen Piano-Wettbewerben. Neben reger Konzerttätigkeit derzeit Studium historischer Interpretationspraxis bei Prof. J. Christensen, Frankfurt

Die Bayer-Symphoniker – wie für das Werk vorgeschrieben in kleinerer Besetzung angetreten – und ihr umsichtig leitender Dirigent Thomas Schlerka bereiteten in der Orchestereinleitung einen überwiegend sanften, Mendelssohn-gemäßen Klangteppich, den die Solisten bereitwillig aufgriffen und mit filigraner, souveräner Instrumentenbehandlung, die selbst im Forte nie grob geriet, nahtlos fortführten.

Dass beide Pianisten auch am Hammerflügel und durch intensive Beschäftigung mit Alter Musik geschult sind, kam ihrem makellosen, in jeder Weise hochkarätigen Spiel in jeder Phase des Konzerts zugute. Ihr Interpretationsansatz glich dem eineiiger Zwillinge – fast meinte man, nur ein Instrument zu hören, so minutiös aufeinander abgestimmt gelangen selbst winzige Details.

In kompletter Besetzung trat das Orchester nach der Pause auf. Die Noten der klanggesättigten 8. Sinfonie G-Dur op.88 von Antonin Dvorak – im Jahre 1889 in nur knapp drei Monaten komponiert – lagen auf den Pulten.

Fehlte im ersten Satz in den Streichern noch ein wenig der gewohnte Glanz, so war der über ein Laienorchester-Niveau weit erhabene Klangkörper der Bayer Symphoniker vom an zweiter Stelle stehenden, mit vielen Bläsersoli gespickten „Adagio“ an wieder ganz in seinem Element. Grazie und Lebensfreude verströmte der dritte, tänzerische Satz, und beim abschließenden „Allegro ma non troppo“ führte Thomas Schlerka mit vollem Einsatz seine bestens vorbereiteten Musiker zu jubelnden Höhenflügen.