Randstraße und Weidenröschenweg : Kita-Neubauten sollen planmäßig fertig werden

Krefeld In Benrad und Fischeln sollen neue Plätze für 150 Kinder entstehen. Geplante Öffnung: Mitte 2023. Bislang laufen die Bauarbeiten genau nach Plan.

(RP) Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses wurden über den aktuellen Stand (30. Juni) zum Ausbau der Kindertageseinrichtungen in Krefeld in der jüngsten Sitzung des Gremiums informiert. Um dem jetzt schon großen und weiter steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen gerecht zu werden, entstehen unter anderem neue Kindertageseinrichtungen (Kitas) an der Randstraße in Krefeld-Benrad und am Weidenröschenweg in Krefeld-Fischeln, die bis Juni 2023 fertiggestellt sein sollen.