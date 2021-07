Krefeld investiert in Kinder : Kita in Hüls folgt ganz neuem Konzept

Krefeld Der Neubau der Kindertagesstätte Cäcilienstraße in Hüls ist fertig. Das Besondere: Die Kleinen können sich weitestgehend frei bewegen. Die Kita-Leiterin erklärt, wie das klappen soll und worin die Vorteile liegen.

Noch liegt Ruhe über dem Kita-Neubau an der Cäcilienstraße in Hüls, gleich neben dem Wasserturm. Das Gebäude ist beinahe fertig. Nur einige Restarbeiten sind zu erledigen. Im Obergeschoss legen die Maler letzte Hand an. Doch bereits am Montag wird das Bild sich grundlegend ändern. Dann kommen die ersten Kinder und werden für viel Leben in den großzügigen und modernen Räumen sorgen.