Quarantäne in Krefeld : Kita Remscheider Straße: Einjähriges Kind mit Corona-Virus infiziert

In der Kita Remscheider Straße ist ein einjähriges Kind mit dem Corona-Virus infiziert. Vorsorglich wurden sieben Kinder und drei Erzieher in Quarantäne geschickt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Krefeld Das städtische Gesundheitsamt meldet zwei infizierte Schüler. Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) verhängt wegen Verstößen gegen die sogenannte Maskenpflicht an Haltestellen 17 Bußgelder.

In der Städtischen Kindertageseinrichtung (Kita) Remscheider Straße ist ein einjähriges Kind mit dem Corona-Virus infiziert. Nach jetzigen Erkenntnissen gibt es weder bei Eltern und Geschwistern noch bei anderen Nutzern der Kita eine Erkrankung. Vorsorglich wurden jedoch sieben Kinder und drei Erzieher in Quarantäne geschickt. Die Elternschaft der Kita wurde über die Vorgänge informiert.

Corona-Fälle gab es auch an zwei Schulen. Ein Sechstklässler der Albert-Schweitzer-Schule wurde positiv getestet. Fünf Kontaktpersonen müssen in den nächsten 14 Tagen zu Hause bleiben. Lehrer sind nicht betroffen. Am Berufskolleg Uerdingen ist ein Schüler aus dem Kreis Wesel an Corona erkrankt. 25 Mitschüler und zwei Lehrer hatten Kontakt. Das weitere Vorgehen wird aktuell besprochen.