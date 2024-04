Sprödentalplatz in Krefeld Vergnüglicher Rückblick zum Kirmesjubiläum – als die Raupe zum Küssen da war

Nach wie vor sind Schausteller viel unterwegs. Macht das den Beruf eher schwer oder eher schön? „Wie so oft liegen Fluch und Segen eng beieinander“, antwortet Ritter. Die Familien seien zu 90 Prozent der Zeit beieinander. Schwieriger wird es, wenn die Kinder in die Schule kommen. „Teils bleiben sie dann zu Hause und werden von den Großeltern betreut, damit sie zur Schule gehen; teils bleiben sie auch bei den Eltern und gehen auf die Reiseschule.“ Im Prinzip können die Kinder in jede Schule gehen. In NRW gibt es das Modell der „Stammschulen“, also Schulen mit Lehrern, die besonders auf Schaustellerkinder eingehen. Ein „elektronisches Schultagebuch“ dokumentiert den Lernstand der Kinder, sodass die Lehrer den Unterricht schnell auf die neuen Schüler einstellen können.