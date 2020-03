Tipp der Woche : Kinostart für Narziss und Goldmund mit Jannis Niewöhner

Der Krefelder Schauspieler Jannis Niewöhner in dem Kinofilm Narziss und Goldmund, links Sabin Tambrea in der Rolle als Narziss. Foto: Sonypictures

Krefeld Manche brauchen ein ganzes Schauspielerleben, um einmal mit einem namhaften Regisseur zu drehen. Der in Hüls geborene Krefelder Jannis Niewöhner benötigte nur 28 Jahre, um auf eine Zusammenarbeit mit Mika Kaurismäki – dem Bruder des noch berühmteren Aki Kaurismäki – und zuletzt dem Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky verweisen zu können. Narziss und Goldmund startet heute in den Kinos.

Hermann Hesses Roman Narziss und Goldmund war ein Welterfolg in der Literatur. Um die Verfilmung kümmerte sich Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky. Er schrieb auch das Drehbuch, und er konnte dabei auf hervorragende Schauspieler zurückgreifen. In der Hauptrolle als Goldmund zeigt der fast 28-jährige Krefelder Jannis Niewöhner sein bereits mehrfach bewiesenes und vielfach preisgekröntes Talent. Unter anderem stehen der Grimme-Preis und der Bayerische Fernsehpreis in seiner Vitrine. Der Film kommt heute in die Kinos.