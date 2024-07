Preisgekrönte Schauspielerin Sandra Hüller drehte im Stadthaus Kinostart für Film in Krefelder Kulisse

Internationale Stars der Kino-Szene drehten gemeinsam in Krefeld einen Film: Die eine vor der Kamera, die andere auf dem Regie-Stuhl. Schauspielerin Sandra Hüller war sogar in diesem Jahr für den Oscar der besten Hauptrolle nominiert. Regisseurin Natja Brunckhorst hat es als Christiane F. in „Die Kinder vom Bahnhof Zoo“ zu Weltruhm gebracht. Beide waren gemeinsam im vergangenen Jahr in Krefeld am Set. Seinerzeit war die Eingangssequenz des neuen Kinofilms „Zwei zu eins“ entstanden. Die ersten Szenen der prominent besetzten Komödie mit Hüller, Max Riemelt und Ronald Zehrfeld wurden damals im rechtsseitigen Flur des Eiermann-Baus gedreht. Außerdem wurde ein Büro zum Schlafzimmer umgebaut, das nun ebenfalls in mehreren Sequenzen des Films zu sehen ist. Regie bei „Zwei zu eins“ führt Natja Brunckhorst. Sie ist 57 Jahre alt, Schauspielerin, Drehbuchautorin, Produzentin und Regisseurin. Sie wurde 1981 in der Rolle der Christiane F im Film „Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ sehr bekannt. Der Film erzählt das Leben der zu Beginn des Films 13-jährigen Christiane Felscherinow aus Berlin-Gropiusstadt und beschreibt die Situation drogenabhängiger Kinder und Jugendlicher. 1998 begann Natja Brunckhorst, als Drehbuchautorin zu arbeiten. Ihr biografischer Film „Wir Feuer und Flamme“ erhielt 2001 die Lola für das beste Drehbuch. Im gleichen Jahr wurde ihre erste Regiearbeit veröffentlicht.