Legoprojekt der Krefelder Kinderuni : „Bau dir was“ in der Kinderuni Zweistein

Ein vielseitiges Bauwerk mit einem kleinen Park, einem See und vielen geschäftigen Menschen. Foto: Kurt Huckriede/Tom Joeres

Krefeld In den vergangenen Wochen veranstaltete die Kinderuni Zweistein in Krefeld wieder ihr Legoprojekt. Diesmal unter dem Motto „Bau dir was“. Am Dienstag, 8. November werden die fertigen Baustücke präsentiert.

Eine Science-Fiction Figur die an Transformers erinnert, ein steriler Raum in dem sich ein Labor zu befinden scheint, ein lang gezogenes Schiff, auf denen Kanonen platziert sind, die in alle Himmelsrichtungen zeigen – der Fantasie der Sprösslinge beim Legoprojekt der Kinderuni Zweistein sind keine Grenzen gesetzt. Ein konkretes Thema wurde diesmal nicht vorgegeben. Unter dem Motto „Bau dir was“ durften die Kinder einfach loslegen. „Das war auch für uns ein Experiment. Kurzzeitig waren wir nicht sicher, ob die Kinder ohne genaue Vorgabe überhaupt wissen, was sie bauen sollen“, berichtet Kurt Huckriede der die Legoprojekte der Kinderuni betreut. Doch diese Sorge war, wie sich schnell herausstellte, vollkommen unbegründet. Mit großer Kreativität und Fantasie gingen sie die Sache an. „Wir sind fasziniert, wie die Kinder sich organisieren. Sie helfen sich gegenseitig, egal ob es darum geht den passenden Stein zu finden oder bei der Ideenfindung“, erklärt er weiter. Der ein oder andere habe sich sogar zu einer kleinen Gruppe zusammengeschlossen, weil einer einen Hafen und zwei andere jeweils ein Schiff bauen. So wurde aus drei kleinen, ein gemeinsames Großprojekt.

In den vergangenen Wochen haben sich 18 sechs bis zwölfjährige jeden Dienstag um 16:30 Uhr in der Kinderuni zum Bauen getroffen. Im Flur der Räumlichkeiten wurde ein großer Teppich ausgelegt, auf dem wiederum die zur Verfügung gestellten Steine ausgekippt wurden. Dort begann die Suche nach den passenden Steinen und damit die Grundlage für das jeweilige Bauprojekt.

Info Kommende Kurse in der Kinderuni Zweistein Adventskranz gestalten Wann: Mittwoch, 23.11.2022 18:30 - 21:30 Von: Claudia Bückmann Ort: Kinderuni Zweistein e.V. Kneinstraße 66 47807 Krefeld Näh- und Kreativkurs Wann: Montag, 9.01.2023 - Montag, 27.02.2023 Von: Sandrine Koerfer Ort: Kinderuni Zweistein e.V. Kneinstraße 66 47807 Krefeld

Hintergrund von „Bau dir was“ war ein Überschuss an Legosteinen. „Wir haben nicht die Möglichkeit all die Steine zu lagern, wegschmeißen war aber auch keine Option“, erklärt Kurt Huckriede. Deshalb möchte die Kinderuni Zweistein den Teilnehmern des aktuellen Kurses die Möglichkeit geben ihr Bauwerk gegen ein kleines Entgeld zu behalten. „Ich werde dann am Präsentationstag mit den Eltern über die Preise verhandeln“, erklärt der Betreuer und schmunzelt. Nach acht Wochen Bauzeit ist es heute, am 8. November endlich soweit. Die fleißigen Erbauer dürfen ihre Ergebnisse präsentieren.

Beispielhaftes Bauprojekt der Kinder Foto: Maren Kaster

Doch nach dem Projekt ist wie immer vor dem Projekt: am 22. November geht es schon mit dem nächsten „Bau dir was“-Projekt weiter. Jedes Jahr werden bis zu drei Legoprojekte angeboten. Dabei wurde bisher immer ein Kurs pro Zeitraum angeboten. Manchmal waren es Anfängerkurse, mitunter aber auch Fortgeschrittene. „Im nächsten Jahr möchten wir nach Möglichkeit zwei Kurse parallel anbieten. Einen Einsteigerkurs und einen für Fortgeschrittene“, erklärt Kurt Huckriede. So könne man Kindern die an einem Anfängerkurs teilgenommen haben, immer die Möglichkeit für eine neue Herausforderung bieten. Natürlich gebe es zuvor noch einige organisatorische Angelegenheiten zu klären, wie beispielsweise die Frage danach, ob genügend Betreuer zur Verfügung stehen. An Themenvorschlägen mangelt es dagegen nicht. Für das kommende Jahr stehen schon verschiedene Möglichkeiten im Raum. „Zum einen könnten wir Lego und IT miteinander verknüpfen. Es gibt Bauteile und Tools von Lego mit denen sich Roboter bauen lassen, die man anschließend am PC programmieren kann und ihnen dementsprechend sagt, was sie tun sollen“, erläutert Kurt Huckriede. Eine andere Möglichkeit sei es das 650-jährige Stadtjubiläum in das Legoprojekt einzubinden.