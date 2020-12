Durchsuchungen auch in Krefeld : Kinderpornografie - NRW-weite Razzia in 41 Häusern

Beamte gingen gegen 56 Beschuldigte vor, die sich Darstellungen von Kindesmissbrauch besorgt haben sollen. Auch in Krefeld gab es Verdachtsfälle.

Spätestens seit dem Auftaktprozess zum Kindesmissbrauch Bergisch-Gladbach gegen einen Krefelder und einen Viersener Beschuldigten, ist der Öffentlichkeit klar, dass Kinderpornografie und Kindesmissbrauch in gleichsam organisierter Form auch in de Seidenstadt kein Tabu darstellt. Bei einer erneuten Großrazzia am Donnerstag untersuchten Spezialkräfte im Kampf gegen die Pädophilen-Szene 41 Häuser in verschiedenen Städten – darunter Krefeld.