Kostenpflichtiger Inhalt: Die Krefelder Krebspatienten sind zwischen sieben und 23 Jahren : Kinderonkologie: Mit Power zurück in den Alltag

Ein powervolles Team (v.l.): Lisa Maas, Sportwissenschaftlerin und Leiterin der „Power-Studie“, Anne Poleska-Urban, Schirmherrin des Vereins zugunsten krebskranker Kinder, Dr. Nina Brauer, Oberärztin der Kinderonkologie, Professor Dr. Tim Niehues, Chefarzt des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin am Helios Klinikum. Foto: Helios

Krefeld Ab sofort startet ein zukunftsweisendes Sportprojekt in der kinderonkologischen Abteilung des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin am Helios-Klinikum in der Seidenstadt. Die Maßnahme ist aktuell auf vier Jahre angelegt.