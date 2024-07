Helios Klinikum Krefeld Kinderonkologie – Glocke der Hoffnung für die kleinen Helden

Gut sichtbar hängt die Chemo-Glocke mitten auf dem Stationsflur der Kinderonkologie, umrahmt von einer blauen Tafel, darauf eine Sonne, ein Regenbogen und eine Wolke. In der Wolke ist folgender Spruch zu lesen: „Schließe ab mit dem, was war, sei glücklich mit dem, was ist und offen für das, was kommt.“