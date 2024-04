Krefelderin will Leselust fördern Neues Kinderbuch - die gereimten Abenteuer des Eishockey-Maskottchens Kevin

Als sich Dorsemagen mit ihrer Idee zum Kinderbuch an den Eishockeyevrein wandte, waren alle begeistert, und es dauerte nur knapp ein Jahr von der Idee bis zum Druck. Als Lehrerin weiß Dorsemagen, wie wichtig es ist, schon früh das Interesse für Bücher bei Kindern zu wecken: „Die Lesekompetenz bleibt bei Kindern häufig auf der Strecke, dabei macht es so viel Spaß in andere Welten einzutauchen“ sagt Dorsemagen. Damit sich das Gelesene bei den Kindern besser einprägt, hat sie ihr Buch in Reimform geschrieben. Sie beobachtet häufig, dass die Kinder mit der Sprache spielen, einzelne Wörter aufgreifen und schauen, wie sich weiter reimen lässt.