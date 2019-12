Lego-Projekt in Krefeld : Kinder bauen Krefelds Skyline aus Lego

Die Rheinbrücke, Meister Ponzelar, das Rathaus und die Geismühle: Krefelder Bauwerke, mit viel Geduld von Grundschülern nachgebaut, gibt es in Königshof zu sehen. Foto: Fabian Kamp

Köngishof Aus rund 10.000 Legosteinen haben zehn Jungs im Grundschulalter die Krefelder Skyline gebaut. Rot ist das beeindruckende Bauwerk aus einem simplen Grund: In der Farbe gab es die meisten Legosteine. Am Sonntag kann das Projekt in der Kinderuni Zweistein bestaunt werden.

Ein sympathisches und zugleich faszinierendes Bauprojekt gibt es an der Kinderuni Zweistein in Königshof zu bestaunen: Eine Gruppe von zehn Grundschulkindern hat die Krefelder Skyline mit Lego nachgebaut. Rund sieben Meter lang und bis zu 80 Zentimeter hoch sind die Sehenswürdigkeiten, mit viel Geduld und Fantasie von Kinderhänden zusammen gepuzzelt. Natürlich ist Meister Ponzelar darunter, ebenso wie die Oppumer Geismühle, das Rathaus und der Bahnhof. Besonders beeindruckend, weil sehr fragil, ist die Uerdinger Rheinbrücke.

Die Idee für das Projekt stammt vom neunjährigen Jan Zimmermann. Er hat schon bei anderen Lego-Projekten der Kinderuni mitgemacht und vorgeschlagen, die Krefelder Silhouette nachzubauen. „Ich habe zuhause mit Lego schon die Skylines von New York und Shanghai gebaut, und wollte gern mal Krefeld machen“, berichtet der Schüler. Sein Großvater, Kurt Huckriede, ist einer der beiden Betreuer des Kurses, Opa und Enkel sind beide riesige Legofans. Während New York und Shanghai fertige Lego-Baupakete waren, ist die Krefelder Skyline der Kinderuni von vorne bis hinten eine Eigenproduktion.

Info Lego-Skyline kann Sonntag besucht werden Die Lego-Skyline wird der Öffentlichkeit im Rahmen des kulinarischen Weihnachtsmarkts der Gemeinde Herz-Jesu Königshof erstmals präsentiert. Ab 16 Uhr hat der Markt an der Kneinstraße geöffnet. Entstanden ist das Bauwerk im Rahmen eines Kurses an der Kinderuni Zweistein.

Georg Waldor, Leiter des Kurses, erklärt, wie die Bauwerke entstehen. „Ich habe im Internet Bilder als Vorlage herausgesucht und ausgedruckt. An den ersten Kursterminen haben die Kinder anhand dieser Kopien gebaut.“ Dazu werden die Drucke auf den Tisch gelegt und die Jungen befüllen die Umrisse mit den passenden Legosteinen, ähnlich wie bei einem Puzzle. „Nach ein paar Terminen kann man sehen, welche Kinder auf der Vorlage bauen und wer frei bauen will“, erklärt Waldor. Der 51-jährige Chemie-Industriemeister betreut den Kurs ehrenamtlich. „Ich war schon immer Lego-begeistert“, sagt er von sich. Er freut sich über die Freude der Jungs: „Die bauen wie die Weltmeister.“

Dass die Skyline in rot gebaut wird, hat einen ganz einfachen Grund: „Von der Farbe Rot hatten wir die meisten Steine“, sagt Waldor und lacht. Man habe wegen der besseren Wirkung die Skyline auf jeden Fall in einer einzigen Farbe bauen wollen. Sein Kollege Kurt Huckriede hat zur Vorbereitung des Projekts viele Stunden investiert, um die roten Steine zusammen zu stellen und nach Größen und Formen zu sortieren. Am Ende könnten es nach Waldors Schätzung um die 10.000 Steine sein, die in dem Projekt verbaut werden. „Wir haben in den letzten Jahren für unsere Projekte viele Legosteine gespendet bekommen, aber auch welche dazu gekauft“, sagt der Kursleiter. Denn bestimmte Größen werden besonders häufig gebraucht. „Die 8er haben uns zwischendurch gefehlt“, berichtet Baumeister Jan. Er hat den Turm der Dionysiuskirche verantwortet und sich danach mit dem Bahnhof beschäftigt.

Die zehn Kinder sind hoch konzentriert bei der Sache. „Heutzutage haben selbst Grundschüler schon viel am Hals“, formuliert Waldor. „Hier beim Bauen kommen sie zur Ruhe.“ Dass nur Jungs in dem Kurs sind, habe einen einfachen Grund: „Es haben sich keine Mädchen angemeldet.“