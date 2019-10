Assistenzhund für Angelman-Kind : Hund soll „kleinem Engel“ Josie helfen

Josie (r.) führt Assistenzhund Jamari an der Leine. Trainerin Filiz Erfurt beobachtet die Szenerie. Bald soll Josie ihren eigenen Hund bekommen, der in der Familie aufwächst. Foto: Erfurt

Krefeld Josefine Zibner ist an der Erbkrankheit Angelman-Syndrom erkrankt. Sie wird nie ein selbstständiges Leben führen können. Nun hofft die Familie, dass ein Assistenzhund hilft. Dieser kostet Geld, weshalb sie nun Spenden sammelt.

Darum entschloss sich der Verein Filiz-Rolliedogs, mit Josie ausnahmsweise schon eine Dreijährige in das Programm aufzunehmen. „Normal bilden wir erst Hunde für Sechsjährige aus. Bei Josie haben wir aber die Hoffnung, dass der Hund ihr dabei hilft, dass sie einige Dinge lernt, die sie sonst niemals lernen würde. Die Zeit drängt darum etwas“, sagt Filiz Erfurt. Die Hundetrainerin aus Essen ist selbst auf den Rollstuhl angewiesen und bildet die Assistenzhunde aus. Der Haken: Mutter Jennifer kann nicht mehr arbeiten, denn Josie braucht rund um die Uhr Betreuung. Sie hat kein Schmerzempfinden und schläft maximal eine Stunde am Stück. Darum musste die Unternehmensberaterin ihren Beruf aufgeben, um das Kind zu pflegen. Die Ausbildung der Hunde aber kostet Geld. Der Züchter verlangt 1500 Euro, für die Ausbildung werden nochmals 15.500 Euro fällig. 4500 Euro bringt die Familie auf, für den Rest werden Spenden gesammelt.

Das Angelman-Syndrom ist eine seltene Erbkranheit. Nur rund 500 Personen sind in Deutschland betroffen – das sind weniger, als Lotto-Jackpot-Gewinner. Betroffene lernen nie zu sprechen, haben kein Schmerzempfinden und können viele weitere Beeinträchtigungen haben. Oft ist zum Beispiel Epilepsie ein Symptom. Betroffene produzieren auch kein Mellatonin, weshalb sie fast nicht schlafen. Aufmersamkeitsstörungen gehören ebenso zur Symptomatik. Was die Kinder mit fünf Jahren nicht gelernt haben, werden sie im Normalfall auch niemals können.

„Josie hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, an Epilepsie zu erkranken. Die Hunde können einen Anfall bis zu einer Stunde vorher erkennen. Und sie erkennen auch die Heftigkeit und zeigen sie an. Setzt sich der Hund auf die linke Seite, bekommt er Josie selbst aus dem Anfall. Setzt er sich nach rechts, braucht er Hilfe, und wenn es ganz schlimm ist, kann er sogar eigenständig ärztliche Hilfe anfordern“, erzählt Filiz Erfurt. Dazu holt der Hund ein spezielles Mobiltelefon und ruft über Schnellwahl den Notarzt. „Er hört dann nicht auf zu bellen, und die Menschen am Notruf wissen, dass das unmittelbare Gefahr bedeutet. Dann wird das Handy geortet und ein Notarzt geschickt“, erläutert die Trainerin. Sie kennt sich aus, denn sie selbst sitzt nicht nur im Rollstuhl, sondern leidet an einer schweren Form der Epilepsie. Ihre drei Hunde Jamari, Candas und Angus retteten sie auf diese Art und Weise bereits mehrfach.