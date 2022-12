Krefelder Karnevalsgesellschaft feiert 66-jähriges Bestehen KG Grün-Weiß Grönland feiert 6x11 Jahre

Info

Gründung: Am 2. Februar 1957, wurde in der Gaststätte „Zum Gutenberg“, während einer Karnevalssitzung des Bürgervereins „Grönland“, durch den Präsidenten des Elferrates Hans Stienen, die Gründung der „Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Grönland erklärt. Heute zählt der Verein rund 100 Mitglieder. Diese sind auch über die fünfte Jahreszeit hinaus aktiv, wie bei einem Sommerfest oder zum Eiertitschen an Ostern.

Internet: www.kg-groenland.de