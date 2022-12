“Schwächstes Jahr seit der Wende“ Autohändler verkaufen kaum noch Neuwagen

Dabei sei klar, „dass wir einen starken Schub in Richtung CO 2 -neutraler Antriebsformen benötigen“, so der Obermeister. Derzeit könnten die von der Europäischen Union gesetzten Flottengrenzwerte nur mit Elektrofahrzeugen erreicht werden. Ganzheitlich CO 2 -neutral sei diese Antriebsart jedoch nur, wenn der dafür benötigte Strom grün sei und bereits die Fahrzeugproduktion klimaneutral gestaltet werden könne. „Es stellt sich die Frage, wann wir diesen Zustand hier in Deutschland und Europa bei den angestrebten Wachstumsraten für E-Fahrzeuge erreichen können. Wir haben auch bei der Ladeinfrastruktur und bei der Ertüchtigung der Stromnetze noch viel zu tun, um die E-Mobilität dahin zu bringen, wo sie hin soll“, sagte Lassek.