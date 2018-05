Grotenburg in Krefeld ungeeignet : KFC muss für die Relegation umziehen

Das Stadion an der Grotenburg in Krefeld. Foto: Reuter

Krefeld Die Hoffnung des KFC Uerdingen, die möglichen Relegationsspiele um den Aufstieg in die Dritte Liga gegen Waldhof Mannheim doch in der heimischen Grotenburg auszutragen, hat sich am Freitag zerschlagen.

Grund: Die Stadt gibt die Grotenburg nicht frei. Nun wird der KFC, sofern er denn morgen in Wiedenbrück tatsächlich Meister der Regionalliga wird, das am 24. Mai anstehende Heimspiel gegen den ehemaligen Bundesligisten wahrscheinlich in Duisburg austragen müssen.

Das Rückspiel der Relegation ist für den 27. Mai in Mannheim geplant; angeblich sind dort schon jetzt mehr als 10.000 Karten im Vorverkauf abgesetzt worden, und mit einer ähnlichen Größenordnung rechnen auch die Blau-Roten für das Hinspiel. Sollte der KFC aufsteigen, so wird er wohl auch mindestens in der kompletten Hinrunde in Duisburg seine Heimspiele austragen müssen. "Das Grotenburg-Stadion wird dann sehr wahrscheinlich saniert", hatte die Stadt schon vor Tagen mitgeteilt.

Noch Freitagmittag hatte sich der KFC insofern optimistisch geäußert, wonach der Club bereit sei, alle seitens des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erforderlichen Maßnahmen wie etwa erhöhter Ordnungsdienst und dergleichen erfüllen zu können. Am Nachmittag dann aber teilte die Stadt mit, dass sie nicht bereit sei, die möglichen Risiken der Partie zu tragen: "Der DFB verlangt die Vorlage einer Bescheinigung der Bauaufsichtsbehörde über die Verkehrssicherheit des Stadions.



Diese Bescheinigung kann aus den Gründen, die die Verwaltung bereits im Sportausschuss und im Rat dargestellt hat, nicht ausgestellt werden. In der Hauptsache fehlen die Sicherheitsvorrichtungen und -regelungen für Spiele mit einer deutlich erhöhten Zuschauerresonanz und einem erhöhten Gefährdungsrisiko. Diese Mängel lassen sich nach einhelliger Auffassung aller Verantwortlichen auch durch andere Maßnahmen, zum Beispiel durch eine erhöhte Anzahl von Ordnern, nicht abstellen."

Für die Uerdinger ist die Verlegung zwar keine Katastrophe, aber doch ein sportlicher Nachteil. "Wir sind hier zu Hause", hatte Geschäftsführer Nikolas Weinhart jüngst noch betont. "Hier haben wir seit 38 Spielen nicht mehr verloren. Die Grotenburg ist unser Wohnzimmer, hier wollen wir mit unseren Fans Erfolg haben."

Gestern wollte sich der KFC auf Nachfrage nicht zu dem Thema äußern. "Erst nach dem Spiel am Sonntag", sagte KFC-Sprecher Jan Filipzik. Die Partie in Wiedenbrück beginnt morgen um 14 Uhr; mit einem Sieg oder beim Straucheln der Konkurrenz ist der KFC Meister.

