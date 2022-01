Eishockey : Mini-DNL-Team verliert in Kaufbeuren zweimal Mini-DNL-Team verliert in Kaufbeuren zweimal

Mini-DNL-Team verliert in Kaufbeuren zweimal Mini-DNL-Team verliert in Kaufbeuren zweimal

Krefeld Dem Krefelder EV fehlten in den beiden Auswärtsspielen des Wochenendes einige Stammspieler. Nach einer sechswöchigen Spielpause fehlte es dem Team von Trainer Robin Beckers an Spielpraxis.

(JH) Für die U20 des KEV 81 gab es in den beiden Nachholspielen in Kaufbeuren nichts zu holen. Die Auswahl von Cheftrainer Robin Beckers unterlag Samstag beim derzeitigen Tabellendritten und Meisterschaftsmitfavoriten mit 2:6 (0:2,1:2,1:2). Sonntag hieß es nach 60 Minuten 3:11 (1:3,0:5,2:3). Dem KEV war die gut sechswöchige Spielpause anzumerken, hinzukam das Trainer Beckers auf einige Stammspieler, darunter auch Kapitän Brian Westerkamp und U18-Nationaltorwart Matthias Bittner, verzichten musste.

In der fairen Partie am Samstag, in der kein KEV-Spieler auf die Strafbank musste und gegen die Hausherren nur drei Strafen verhängt wurden, zogen sich die Krefelder trotz der Niederlage ordentlich aus der Affäre. Giovanni Schönfeld erzielte exakt 60 Sekunden nach dem dritten Treffer der Gastgeber das erste Krefelder DNL-Tor im Jahr 2022 zum 1:3 (24.). In der Schlussminute verkürzte Stefan Laschitzky in Überzahl auf 2:6. Am Sonntag trafen Nick Kardas (8.), Dorian Kielbasa (56.) und Artojm Piskowazkow(60.) für den KEV.